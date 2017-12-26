Общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь будет работать до 5 утра

2017-12-26 14:57 | www.trend.az | 6

Общественный транспорт в Минске в новогоднюю ночь будет работать до 5 утра, 30-31 декабря на отдельных маршрутах увеличивается количество подвижного состава, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.



Так, в связи с проведением праздничных мероприятий и прогнозируемым ростом пассажиропотока 30 и 31 декабря в период с 10.00 до 19.00 больше выйдет автобусов на маршруты №9Д, 22, 24, 26, 29, 42, 43Д, 54, 59, 69, 73, 74С, 78, 85С, 90, 95, 99, 102, 104, 112С, 113С, 121; троллейбусов - на маршруты №2, 6, 9, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 53, 60; трамваев - на маршруты №4, 6.



В новогоднюю ночь до 5.00 организована работа следующих автобусных маршрутов: №1 "ДС Веснянка - Вокзал" (интервал 10 минут); №22 "ДС Ангарская-4 - ДС Чижовка" (интервал 20 минут); №26 "ДС Восточная - Павлины Меделки" (интервал 30 минут); №42 "ДС Сухарево-5 - Люцинская" (интервал 16 минут); №43Д "Ст.м. Тракторный завод - Степянка" (интервал - 20 минут); №44 "ДС Карастояновой - ст. Ждановичи" (интервал 33 минуты); №54 "ДС Запад-3 - ст.м. Спортивная" (интервал 20 минут); №69 "Вокзал - Масюковщина (автостоянка)" (интервал - 20 минут); №72 "ДС Шабаны - ст.м. Могилевская" (интервал 16 минут); №73 "ДС Серова - Лебяжий" (интервал 20 минут); №74С "ДС Малиновка-4 - Городской Вал" (интервал 20 минут); №90 "АС Юго-Западная - Семеняко" (интервал 20 минут); №95 "ДС Калиновского - Степянка" (интервал 20 минут); №100 "ДС Славинского - Аэропорт Минск-1" (интервал 12 минут); №105 "ДС Карастояновой - Зацень" (интервал 60 минут); №112С "АС Автозаводская - Сокол" (интервал 37 минут); №113А "ДС Уручье-4 - Областная больница" (интервал 20 минут); №132 "ДС Малиновка-4 - Щомыслица" (интервал 60 минут); №135 "Новая Боровая - ст.м. Уручье" (интервал 30 минут); №147 "ДС Малиновка-4 - Брилевичи" (интервал 15 минут); №149 "ДС Запад-3 - ст.м. Кунцевщина - Люцинская" (интервал 20 минут); №153Д "Танковая - ст.м. Уручье" (интервал 16 минут); №159 "ДС Запад-3 - Каменная горка-5" (интервал 15 минут); №162 "ДС Карбышева - Цна" (интервал 60 минут); №921 "ДС Зеленый Луг-6 - ст.м. Восток" (интервал 15 минут); №946 "Воронянского - ст.м. Немига - пл. Бангалор" (интервал 15 минут в период с 22.00 31 декабря до 2.30 1 января).



Троллейбусные маршруты будут ходить: №3 "ДС Ангарская-4 - Вокзал" с интервалом 18 минут; №6 "ДС Лошица-2 - Вокзал" с интервалом 15 минут; №20 "ДС Серебрянка - Вокзал" с интервалом 16 минут; №27 "ДС Курасовщина - ДС Дружная" с интервалом 15 минут; №29 "ДС Калиновского - пл. Мясникова" с интервалом 16 минут; №48 "ДС Кунцевщина - Лобанка" с интервалом 16 минут; №53 "ДС Малиновка-4 - ДС Зеленый луг-7" с интервалом 16 минут; №57 "ДС Сухарево-5 - Городской Вал" с интервалом 17 минут; №62 "ДС Уручье-2 - ДС Уручье-4" с интервалом 15 минут; №92 "ДС Карастояновой - ДС Чижовка-6" с интервалом 16 минут.



Интервал движения трамвайного маршрута №4 "ДС Озеро - пл. Мясникова" составит 20 минут, №6 "ДС Серебрянка - ДС Зеленый Луг" - 10 минут.



Также запланирована работа пригородных маршрутов №1054н-ТК "Дворец спорта - Вокзал - Гатово" (интервал 45 минут, с 1.00 до 5.00); №1131н-ТК "Дворец спорта - Атолино" (интервал 90 минут с 2.00 до 5.00); № 1543-СК "ст.м. Уручье - ж/д ст. Колодищи" (интервал 30 минут с 1.00 до 5.00).



Дополнительно будет задействован резервный подвижной состав наземного транспорта и метрополитена для перевозок пассажиров после окончания праздничного новогоднего фейерверка в 1.45 и окончания праздничных мероприятий в 4.00.



Работа Минского метрополитена организована до 4.00 (станции "Немига", "Купаловская", "Октябрьская", "Фрунзенская" закроются для пассажиров в 4.15). Интервал движения поездов по 1-й и 2-й линии метрополитена в период с 20.00 31 декабря до 4.00 1 января составит 6 минут. Метро начнет работать 1 января в 5.30.

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