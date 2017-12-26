Госпровайдер Азербайджана предложит бесплатно апробировать сервис "безопасный интернет"

2017-12-26 15:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С 29 декабря 2017 года по 07 января 2018 года услуга "SAF - безопасный интернет" государственного интернет-сервис провайдера AztelekomNet будет бесплатной, сказали Trend во вторник в компании.

В течение 10 дней пользователи смогут безвозмездно апробировать сервис, активизировав его посредством "персонального кабинета" с помощью ресурса aztelekom.net. Имя пользователя и пароль для доступа к "персональному кабинету" можно получить, обратившись в соответствующую АТС или по номеру "170".

"Ежемесячная абонентская плата за использование услуги "SAF - безопасный интернет" составляет 1,5 маната. В связи с тем, что в указанный период сервис будет предложен пользователям бесплатно, и ежемесячная абонентская плата не будет начислятся до истечения 10 дней", - сказали в компании.

Сервис контентной фильтрации позволяет оградить детей от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилие, и т.д.).

Пользователь может в любое время активировать и деактивировать фильтрацию интернет-контента. Кроме того, предлагается возможность формировать "белый" и "черный" список и включать в них соответствующий контент, что также позволяет ограничить доступ к нежелательной информации.