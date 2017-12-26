Из архивов Британии пропали тысячи документов

2017-12-26 15:08 | www.trend.az | 6

Власти Великобритании признали, что из Национальных архивов утеряны тысячи документов, в том числе о Фолклендской войне, конфликте в Северной Ирландии и письмо Зиновьева, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Как сообщает издание, тысячи правительственных документов "о самых спорных эпизодах британской истории 20-го века" пропали после того, как государственные служащие забрали их из Национальных архивов, а затем заявили, что они были утеряны. Отмечается, что также были утеряны документы о британском мандате в Палестине и тесты полиомиелитной вакцины. По данным издания, каждое утерянное дело из примерно тысячи содержало по несколько десятков страниц.

Как пишет газета, дело по письму Зиновьева было утеряно целиком после того, как государственные служащие забрали его из архива. Издание отмечает, что МВД Великобритании отказывается сообщить, зачем дело забрали, когда и каким образом оно было утеряно. Также не сообщается, были ли сделаны копии документов.

"Письмо Зиновьева" — воззвание к английским коммунистам якобы от имени советских революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем исполкома Коминтерна, авторство письма отрицало. Однако документ, аутентичность которого в тот момент была подтверждена специалистами разведки и МИД, привело к отставке ассоциируемого с левыми движениями правительства лейбористов и победе на внеочередных выборах Консервативной партии.