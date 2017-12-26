Собчак стала кандидатом в президенты России

2017-12-26 15:20 | www.apa.az | 4

Центризбирком рассмотрела документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в свою поддержку.



Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», Собчак, позиционирующая себя как кандидата «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы» экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Субботний съезд партии принял решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента в марте 2018 года. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.

Во вторник ЦИК зарегистрировала троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, и дала ей разрешение на открытие избирательного счета.