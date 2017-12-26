Под Самарой столкнулись три легковушки и КамАз

2017-12-26 15:20 | www.apa.az | 4

Три человека погибли, двое пострадали под Самарой после столкновения трёх легковых автомобилей и КамАЗа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило ГУМВД по региону.

«В результате ДТП водитель и два пассажира «ВАЗ 21214» от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир «Нивы» и водитель DAEWOO Nexia госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

ДТП произошло 26 декабря, примерно в 10:20 на 42 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от автодороги М-5 «Урал». По данным полиции, 34-летний водитель за рулём автомобиля "Нива", буксировал на гибкой сцепке автомашину DAEWOO Nexia под управлением 32-летнего водителя. Водитель вазовской легковушки в условиях снегопада выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗом» под управлением 54-летнего водителя, добавили в полиции.

По информации ГУМВД, затем движущийся позади в попутном направлении автомобиль Priora под управлением 25-летнего водителя совершил столкновение с DAEWOO Nexia.