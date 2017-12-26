МИД исключил имя российского фотографа из «черного списка»

2017-12-26 15:16 | www.oxu.az | 5

Имя российского фотографа и блогера Владимира Кезлинга исключено из «списка нежелательных лиц».

Об этом Oxu.Az сказали в министерстве иностранных дел.

Сообщается, что фотограф обратился с письмом в Генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге, попросив исключить его имя из «списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».



В своем письме В.Кезлинг выразил уважение к суверенитету, законам и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках признанных на международном уровне границ, подчеркнул, что посещение им оккупированных азербайджанских территорий без соответствующего разрешения правительства Азербайджана не носило какой-либо политической цели.



Он отметил, что посещение оккупированных армянами территорий Азербайджана ни в коем случае не может служить пропаганде незаконного режима, созданного на захваченных армянами азербайджанских землях, а также попросил прощения у правительства и народа Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий.

Обращение В.Кезлинга было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об удалении его имени из «Списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики».

Э.Ш.

