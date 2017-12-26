Собчак стала кандидатом в президенты России

2017-12-26 15:23 | www.oxu.az | 4

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в свою поддержку, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата «против всех», идет на выборы от «Гражданской инициативы» экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Субботний съезд партии принял решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента в марте 2018 года. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.

Во вторник ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, и дал ей разрешение на открытие избирательного счета.

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Н.О.

