В Азербайджане объединены Ипотечный и Кредитно-гарантийный фонды (версия 2)

2017-12-26 15:10 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по созданию и обеспечению Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

Согласно указу, некоммерческое юридическое лицо «Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана» создается путем слияния ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и ОАО «Кредитно-гарантийный фонд».

Таким образом, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (далее - Фонд) является юридическим преемником ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и ОАО «Кредитно-гарантийный фонд», и все их права и обязательства, а также имущество переходят к Фонду.

В обязанности Фонда входят создание механизма обеспечения населения жилой площадью посредством долгосрочного ипотечного кредитования, оказание помощи в привлечении местных и зарубежных финансовых ресурсов для ипотечного кредитования, а также предоставление гарантии предпринимателям по манатным кредитам, взятым в уполномоченных банках, и выдача субсидий по манатным кредитам.