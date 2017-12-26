Unibank предоставляет новогодний подарок

2017-12-26 15:11 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Все еще задумываетесь о том что же подарить своим друзьям, коллегам или компаниям-партнерам? Карта Albalı Gift от Unibank ответит на все ваши вопросы, являясь всеми любимым подарком. Albalı Gift – это хороший подарок, как для личных поздравлений, так и служебных.

Возможность обменять карту Albalı Gift на нужный подарок в тысячи партнерских магазинах, а также получение карты в нескольких номиналах – делает карту самым доступным подарком. Компании с удовольствием могут подарить карту Albalı Gift номиналом 50, 100, 150 манатов своим сотрудникам и торговым партнерам.

Преимущества карты: