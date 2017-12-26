Unibank предоставляет новогодний подарок

2017-12-26 15:11 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Все еще задумываетесь о том что же подарить своим друзьям, коллегам или компаниям-партнерам? Карта Albalı Gift от Unibank ответит на все ваши вопросы, являясь всеми любимым подарком. Albalı Gift – это хороший подарок, как для личных поздравлений, так и служебных.
Возможность обменять карту Albalı Gift на нужный подарок в тысячи партнерских магазинах, а также получение карты в нескольких номиналах – делает карту самым доступным подарком. Компании с удовольствием могут подарить карту Albalı Gift номиналом 50, 100, 150 манатов своим сотрудникам и торговым партнерам.
Преимущества карты:
Стоимость карты равна подарочной сумме карты, то есть для покупки карты Albalı Gift номиналом в 100 манатов нужно заплатить 100 манатов;
Возможность совершать безналичные покупки в сети партнерских магазинов http://albali.az/az/partnyorlar;
Карта очень выгодна и привлекательна в качестве подарка для сотрудников компаний;
Возможность заказать карту “Albalı Gift” через сайт unibank.az https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/?lang=az и мобильное приложение Unibank Mobile, а также приобрести в любом филиале банка;
Срок действия карты - 12 месяцев;
Карта выдается клиенту в подарочном конверте.