Азербайджанскому актеру пришлось восемь месяцев отращивать бороду (ФОТО)

2017-12-26 15:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Улисс Грант, Эрнест Хемингуэй, Доктор Корнел Уэст... этот список можно продолжать бесконечно. Всех этих мужчин объединяло одно: борода. Мода на растительность на лице постоянно меняется, но вот наступил этап, когда носить бороду снова становится признаком красоты. Не бойтесь пойти наперекор складывающимся стереотипам и отрастить бороду. Особенно, если этого требует искусство…

Исполнителю главной роли комедийного художественного фильма "Güləhməd" (Гюльахмед) Рашаду Вахидзаде пришлось на протяжении восьми месяцев отращивать бороду для правдоподобности воплощения образа, сообщили Trend Life в пресс-службе картины.

Съемки фильма близятся к завершению. Автор сценария и режиссер - Метин Юджел (Турция). Еще один актер из Турции - Гекхан Чобан. В ролях – Рашад Вахидзаде, Фирангиз Оруджева, Кенуль Абиль, Зияд Гурбанов и Эльдар Ибрагимоглу. Интересно, что фильме также снимаются вайнеры Мансур Шариф, Расул Аббасов, Сабир Самироглу и Адиль Искендеров. Оператор-постановщик – Матлаб Ягубов, главные продюсеры - Рашад Вахидзаде и Вугар Джавадов. Съемки проходят в Баку и Исмаиллинском районе.

Сюжет фильма повествует о группе туристов, для которых прогулка по лесу неожиданно превращается в кошмар – они становятся заложниками одичавшего человека по имени Гюльахмед. Чем закончится эта история? Ведь Гюльахмед явно недоволен тем, что потревожили его покой и нанесли урон природе. Он грубый и дикий, отдаленный от современности человек, но в то же время, неиспорченный временем…