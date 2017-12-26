Собчак стала кандидатом в президенты России

2017-12-26 15:19 | www.trend.az | 4

Центризбирком рассмотрел документы телеведущей Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты России от партии "Гражданская инициатива", и дал ей разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет на начало официальной кампании и сбор подписей в свою поддержку, сообщает РИА Новости.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", идет на выборы от "Гражданской инициативы" экс-министра экономики России Андрея Нечаева. Субботний съезд партии принял решение о выдвижении ее кандидатуры на выборах президента в марте 2018 года. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком соответствующие документы.

Во вторник ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам, и дал ей разрешение на открытие избирательного счета.

"Разрешить кандидату на должность президента РФ Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО Сбербанк", — говорится в постановлении, принятом ЦИК.

После открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.