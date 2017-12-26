Дружившие 60 лет гавайцы оказались родными братьями

2017-12-26 15:39 | www.oxu.az | 6

Двое друзей с Гавайев, которые познакомились 60 лет назад, оказались единоутробными братьями.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает KHON2.

Алан Робинсон и Уолтер Макфарлан дружили с шестого класса школы. Ни у того, ни у другого почти не осталось родственников. Робинсон рос в приемной семье и ничего не знал о своих биологических родителях. У него был младший брат, но он умер, когда ему было 19 лет. Макфарлана же растила одинокая мать, а своего отца он никогда не встречал.

Робинсон пытался найти биологических родственников в соцсетях, но без особого успеха. Тогда он воспользовался услугами сервиса Ancestry.com, который помогает искать родственников при помощи теста ДНК.

В базе данных сервиса обнаружился пользователь с такой же Х-хромосомой, как у Робинсона. Им оказался Макфарлан, который обращался в Ancestry.com ранее. Совпадение X-хромосомы означает, что у друзей одна мать, но разные отцы.

Н.О.

