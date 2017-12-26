США предложили Палестине новую столицу

2017-12-26 15:48 | www.oxu.az | 6

Администрация президента США выступила с предложением объявить столицей Палестины город Абу-Дис, имеющий общую границу с Иерусалимом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом сказал глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

«Вашингтон предложил властям Палестины объявить город Абу-Дис столицей Палестины», - приводит слова Хании телеканал.

Лидер ХАМАС к этому прибавил, что «предложение Вашингтона содержит в себе идеи по налаживанию ситуации в секторе Газа путем проведения здесь политических реформ».

Н.О.

