Свыше 250 человек числятся пропавшими без вести после циклона на юге Индии

2017-12-26 15:24 | www.trend.az | 6

Свыше 250 человек числятся пропавшими без вести после обрушившегося на прибрежные районы Индии мощнейшего тропического циклона "Окхи", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Циклон "Окхи" (с бенгальского — "глаз") бушевал на юге Индии в первую неделю декабря. За это время сотни рыбаков, которые вели промысел преимущественно у мыса Каньякумари, пропали без вести. Точная информация о числе пропавших появилась лишь спустя несколько дней после того, как закончился шторм. Совместными усилиями береговой охраны, ВВС и ВМС страны удалось спасти подавляющее большинство из них — почти 2,5 тысячи человек. О судьбе остальных по-прежнему ничего не известно. По официальным данным, наиболее сильно от удара стихии пострадали штаты Тамилнад и Керала.

Как сообщило агентство, специальная комиссия при министерстве внутренних дел, который оценит объем ущерба в пострадавших районах, уже прибыла во вторник в Кералу. "Мы намерены оценить объем повреждений и представить правительству соответствующий доклад", — сообщил журналистам член комиссии Випин Малик.