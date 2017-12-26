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Президент утвердил бюджет Госфонда социальной защиты

2017-12-26 15:55 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальную защиту и обеспечение на 2018 год» - Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно документу, доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2018 год утверждены в размере 3 млрд. 578,76 млн. манатов.

В 2018 году доходы ГФСЗ будут сформированы за счет следующих поступлений:

Источники доходов

Сумма (манатов)

 1.

Взносы по обязательному государственному социальному страхованию

2 273 260 000,0

1.1.

по организациям, финансируемым из бюджета

738 100 000,0

1.2.

по работающим с организациями, финансирующимися из бюджета

 

100 600 000,0

1.3.

поступления бюджетных организаций по внебюджетным средствам

 

26 300 000,0

1.4.

другие страхователи

1 408 260 000,0

 

по физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью

 

60 000 000,0

 2.

Прочие доходы

5 500 000,0

 

поступления по частичной стоимости санаторно-курортных направлений

 

1 800 000,0

 3.

Выделения из госбюджета

1 300 000 000,0


Расходы ГФСЗ в 2017 году будут осуществляться по следующим направлениям:

Расходы

Сумма (манатов)

 1.

Выплаты населению

 3 495 100 000,0

1.1.

на выплату трудовых пенсий

 3 407 000 000,0

1.2.

на пособия за счет взносов по обязательному соцстрахованию

 

 88 100 000,0

1.2.1.

за временную потерю трудоспособности

 23 300 000,0

1.2.2.

по беременности и родам

 28 500 000,0

1.2.3.

по рождению ребенка

 7 200 000,0

1.2.4.

по уходу за детьми до 3-летнего возраста

 13 400 000,0

1.2.5.

на похороны

 15 700 000,0

 2.

Расходы, финансируемые Конфедерацией профсоюзов Азербайджана по осуществлению мер санаторно-курортного лечения и оздоровления застрахованного

20 000 000,0

2.1.

на получение направлений на санаторно-курортное лечение и отдых

15 530 000,0

2.2.

на организацию отдыха детей застрахованных лиц в оздоровительных лагерях

340 000,0

2.3.

на расходы за питание в санаториях-профилакториях, медицинское обслуживание и содержание штата

210 000,0

2.4.

на частичное содержание спортивных сооружений, принадлежащих спортобществам Конфедерации профсоюзов Азербайджана (выплата зарплат работникам)

2 600 000,0

2.5.

на содержание технической и трудовой правовой инспекции профсоюзов, доверенных врачей и занимающихся оздоровлением инструкторов

1 320 000,0

 3.

 Расходы за обслуживание по доставке пенсий и пособий до населения, по ведению банковских операций

20 500 000,0

 4.

Расходы на содержание аппарата соответствующего органа исполнительной власти и его местных органов

41 500 000,0

 5.

Расходы на погашение членских взносов в международные организации

60 000,0

5.1.

расходы на погашение членского взноса Международной ассоциации социального обеспечения

30 000,0

5.2.

расходы на погашение членского взноса в Ассоциацию социального обеспечения

30 000,0

 6.

Расходы на возвращение кредита по проекту «Пенсионное и социальное обеспечение» на основе «Кредитного соглашения для развития», подписанного между правительством Азербайджанской Республики и Международной ассоциацией развития 23 сентября 2004 года и утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики под номером 518 от 11 ноября 2004 года

1 600 000,0

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