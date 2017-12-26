Президент утвердил бюджет Госфонда социальной защиты

2017-12-26 15:55 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальную защиту и обеспечение на 2018 год» - Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно документу, доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2018 год утверждены в размере 3 млрд. 578,76 млн. манатов.

В 2018 году доходы ГФСЗ будут сформированы за счет следующих поступлений:

Источники доходов Сумма (манатов) 1. Взносы по обязательному государственному социальному страхованию 2 273 260 000,0 1.1. по организациям, финансируемым из бюджета 738 100 000,0 1.2. по работающим с организациями, финансирующимися из бюджета 100 600 000,0 1.3. поступления бюджетных организаций по внебюджетным средствам 26 300 000,0 1.4. другие страхователи 1 408 260 000,0 по физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью 60 000 000,0 2. Прочие доходы 5 500 000,0 поступления по частичной стоимости санаторно-курортных направлений 1 800 000,0 3. Выделения из госбюджета 1 300 000 000,0



Расходы ГФСЗ в 2017 году будут осуществляться по следующим направлениям: