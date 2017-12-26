Президент утвердил бюджет Госфонда социальной защиты

2017-12-26 15:55 | www.apa.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальную защиту и обеспечение на 2018 год» - Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно документу, доходы и расходы бюджета ГФСЗ на 2018 год утверждены в размере 3 млрд. 578,76 млн. манатов.
В 2018 году доходы ГФСЗ будут сформированы за счет следующих поступлений:
|
Источники доходов
|
Сумма (манатов)
|
1.
|
Взносы по обязательному государственному социальному страхованию
|
2 273 260 000,0
|
1.1.
|
по организациям, финансируемым из бюджета
|
738 100 000,0
|
1.2.
|
по работающим с организациями, финансирующимися из бюджета
|
100 600 000,0
|
1.3.
|
поступления бюджетных организаций по внебюджетным средствам
|
26 300 000,0
|
1.4.
|
другие страхователи
|
1 408 260 000,0
|
|
по физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью
|
60 000 000,0
|
2.
|
Прочие доходы
|
5 500 000,0
|
|
поступления по частичной стоимости санаторно-курортных направлений
|
1 800 000,0
|
3.
|
Выделения из госбюджета
|
1 300 000 000,0
Расходы ГФСЗ в 2017 году будут осуществляться по следующим направлениям:
|
Расходы
|
Сумма (манатов)
|
1.
|
Выплаты населению
|
3 495 100 000,0
|
1.1.
|
на выплату трудовых пенсий
|
3 407 000 000,0
|
1.2.
|
на пособия за счет взносов по обязательному соцстрахованию
|
88 100 000,0
|
1.2.1.
|
за временную потерю трудоспособности
|
23 300 000,0
|
1.2.2.
|
по беременности и родам
|
28 500 000,0
|
1.2.3.
|
по рождению ребенка
|
7 200 000,0
|
1.2.4.
|
по уходу за детьми до 3-летнего возраста
|
13 400 000,0
|
1.2.5.
|
на похороны
|
15 700 000,0
|
2.
|
Расходы, финансируемые Конфедерацией профсоюзов Азербайджана по осуществлению мер санаторно-курортного лечения и оздоровления застрахованного
|
20 000 000,0
|
2.1.
|
на получение направлений на санаторно-курортное лечение и отдых
|
15 530 000,0
|
2.2.
|
на организацию отдыха детей застрахованных лиц в оздоровительных лагерях
|
340 000,0
|
2.3.
|
на расходы за питание в санаториях-профилакториях, медицинское обслуживание и содержание штата
|
210 000,0
|
2.4.
|
на частичное содержание спортивных сооружений, принадлежащих спортобществам Конфедерации профсоюзов Азербайджана (выплата зарплат работникам)
|
2 600 000,0
|
2.5.
|
на содержание технической и трудовой правовой инспекции профсоюзов, доверенных врачей и занимающихся оздоровлением инструкторов
|
1 320 000,0
|
3.
|
Расходы за обслуживание по доставке пенсий и пособий до населения, по ведению банковских операций
|
20 500 000,0
|
4.
|
Расходы на содержание аппарата соответствующего органа исполнительной власти и его местных органов
|
41 500 000,0
|
5.
|
Расходы на погашение членских взносов в международные организации
|
60 000,0
|
5.1.
|
расходы на погашение членского взноса Международной ассоциации социального обеспечения
|
30 000,0
|
5.2.
|
расходы на погашение членского взноса в Ассоциацию социального обеспечения
|
30 000,0
|
6.
|
Расходы на возвращение кредита по проекту «Пенсионное и социальное обеспечение» на основе «Кредитного соглашения для развития», подписанного между правительством Азербайджанской Республики и Международной ассоциацией развития 23 сентября 2004 года и утвержденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики под номером 518 от 11 ноября 2004 года
|
1 600 000,0