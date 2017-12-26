Российский фотограф и блогер исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

2017-12-26 15:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Гражданин России, фотограф и блогер Владимир Кезлинг обратился в генконсульство Азербайджана в Санкт-Петербурге с письмом, в котором попросил исключить его из списка иностранных лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, сообщили во вторник в пресс-службе МИД Азербайджана.

В письме Кезлинга выражается уважение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана. Кезлинг указал, что его поездка на оккупированные территории без соответствующего разрешения Азербайджанского правительства не преследует никакой политической цели.

Кезлинг отметил, что его поездка никоим образом не служила целям поощрения незаконного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях. Он принес извинения правительству и народу Азербайджана за незаконное посещение оккупированных территорий.

Обращение Владимира Кезлинга было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в "черный список" МИД Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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