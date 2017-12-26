Скорая помощь: В этом году снизилось число ДТП

2017-12-26 16:01 | www.apa.az | 6

В 2017 году число обращений в отделения Станции неотложной медицинской помощи города Баку составило 31 510.

Как сообщает АПА, на мероприятии, посвященном окончанию года в Станции, было отмечено, что информация о госпитализированных и проходящих амбулаторное лечение больных была передана в соответствующие территориальные поликлиники.

Число обратившихся после несчастных случаев от общего числа обращений составило 24895, из которых 16734 были госпитализированы: «Большая часть пострадавших от несчастных случаев обращались с бытовыми, транспортными, производственными и иными травмами. Общее число получивших травмы составило 20114, госпитализаций – 12543, из них получивших травмы в ДТП – 2363, госпитализированных – 2058. Согласно статистике за 2017 год в станцию обратились 2363 человека, получивших травму в ДТП, из них госпитализировано – 2058 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение числа ДТП. Так, за 2016 год произошло 2430 ДТП, 2122 участника этих ДТП были госпитализированы. Это означает, что число ДТП сократилось на 67, а госпитализаций – на 64».