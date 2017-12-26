Президент Ильхам Алиев увеличил размер прожиточного минимума на 2018 г.

2017-12-26 16:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении размера прожиточного минимума на 2018 год.

Согласно распоряжению, прожиточный минимум в Азербайджане с 2018 года устанавливается в размере 173 манатов.

По основным социально-демографическим группам населения размер прожиточного минимума составит: для трудоспособного населения - 183 маната, для пенсионеров - 144 маната, для детей - 154 маната.

Отметим, что на текущий год прожиточный минимум составляет 155 манатов, в том числе для трудоспособной части населения - 164,5 маната, пенсионеров - 130,2 маната, для детей - 136,6 маната.

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