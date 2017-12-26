Мексиканские депутаты подверглись манипуляции со стороны Армении

2017-12-26 16:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Посол Армении в Мексике Ара Айвазян, привлекший внимание депутатов Мексики к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с целью использования их в своих коварных играх для того, чтобы заработать политические очки, организовал их визит на оккупированные азербайджанские территории, говорится в посольстве Азербайджана в Мексике.

Об этом сказал в интервью газете El Universal, одной из самых читаемых в Мексике, временный поверенный в делах Азербайджана в этой стране Мамед Талыбов.

В интервью говорится, что единственный способ решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – выполнение официальным Ереваном резолюций Совета безопасности ООН о выводе своих вооруженных сил с азербайджанских территорий. Отмечается также, что регион Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану и с 1992 года оккупирован Арменией.

Недавно в центре внимания в Мексике стало посещение оккупированных территорий тремя местными депутатами без разрешения Азербайджанского правительства и жесткая реакция посольства Азербайджана в этой стране.

В интервью отмечается, что Армения и посол этой страны в Мексике Айвазян, привлекшие внимание депутатов Мексики к этому конфликту с целью использования их в своих коварных играх для того, чтобы заработать политические очки, организовали их визит на оккупированные азербайджанские территории. Сообщается, правительство Армении, игнорируя предупреждение министерства по внешним связям (МВС) Мексики относительно визита на эти территории и факт того, что эти территории являются признанными на международном уровне территориями Азербайджана, организацией визита этих депутатов на оккупированные территории преследовало цель представить Мексику как страну, якобы поддерживающую сепаратистский режим, официально непризнанный ни одной страной, в том числе Арменией.

Сообщается, что временный поверенный в делах Азербайджана провел встречи в министерстве по внешним связям Мексики и Палате депутатов и выразил протест правительства Азербайджана, и обе организации подчеркнули, что они поддерживают резолюции Совета безопасности ООН о территориальной целостности Азербайджана и самом конфликте.

Представитель Азербайджана сказал, что посол Армении в Мексике в последнее время стал вести еще более беспрецедентную и недипломатическую игру. Таким образом, открытое приглашение мексиканских граждан на оккупированные территории Азербайджана (посол Армении, похвалив визит депутатов, призвал других граждан Мексики предпринять такой же шаг) означает призыв игнорировать предупреждения МВС.

«Я думаю, что посол Армении должен отказаться от этих игр и, говоря о правах человека (в одном из заявлений он сказал, что депутаты Мексики имеют право свободно перемещаться на этих территориях), объяснить изгнание миллиона азербайджанцев из своих домов, насилие и убийства, которым они подвергались», - сказал азербайджанский дипломат.