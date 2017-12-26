Президент Азербайджана подписал распоряжение о критерии нуждаемости

2017-12-26 16:15 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении критерия нуждаемости на 2018 год.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение 3 месяцев представить президенту Азербайджана предложения в связи с приведением актов президента Азербайджанской Республики в соответствие с данным распоряжением, в течение 3 месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением и проинформировать об этом президента Азербайджана, а также держать под контролем приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение 5 месяцев проинформировать об этом президента Азербайджана.