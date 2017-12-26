В Китае прогнозируется 6-процентный рост промышленного производства в 2018 году

2017-12-26 16:06 | www.trend.az | 6

Министерство промышленности и информатизации (МПИ) КНР спрогнозировало замедление темпов роста добавленной стоимости промышленного производства в 2018 году.

На фоне продолжительного преобразования промышленности в 2018 году рост промышленного производства страны может достичь примерно шести процентов, что ниже 6,5-процентного предварительного показателя на 2017 год. Об этом сообщили на ежегодном рабочем совещании МПИ.

При этом масштабы отрасли телекоммуникационных услуг могут увеличиться на 50 процентов, а доходы интернет-индустрии вырастут на 30 процентов.

Подводя итоги промышленного развития Китая в 2017 году, участники совещания указали на оживление инновационной деятельности, выявление новых стимулов развития и продолжение интеграции обрабатывающей индустрии и интернета.