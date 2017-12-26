В минобразования Азербайджана создана рабочая группа

2017-12-26 16:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В министерстве образования Азербайджана создана рабочая группа с целью принятия дополнительных мер в области профессионального, среднего и высшего образования.

Об этом во вторник сказал временно исполняющий обязанности министра образования Джейхун Байрамов на церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Электронное образование".

«Кабинету министров будут предоставлены предложения по подготовке кадров в 2018/2019 учебном году. Уверен, что Кабинет министров даст положительные отзывы по этому вопросу», - сказал Байрамов.