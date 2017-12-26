Коллегия адвокатов предупредила незаконно использующих имя адвоката

2017-12-26 16:21 | www.apa.az | 5

Президиум Коллегии адвокатов предупредил незаконно использующих имя адвоката.

Как сообщили АПА в пресс-службе Коллегии, в результате проведенных в последнее время наблюдений встречались случаи незаконного использования многими физическими и юридическими лицами имени адвоката: «Эти случаи, наряду с тем, что препятствуют гражданам и другим лицам получать качественную юридическую помощь, негативно сказываются на авторитете адвокатства. Согласно 399 статье Кодекса об административных проступках, незаконное использование имени адвоката может стать причиной привлечения к административной ответственности. Президиум Коллегии адвокатов требует от этих лиц прекратить указанные незаконные действия и доводит до их сведения, что, если в ближайшее время такого рода действия не прекратятся, то будут приниматься все необходимые меры для привлечения их к ответственности в соответствии с законом».

Президиум Коллегии адвокатов заявил, что будет вести решительную борьбу с такими нарушениями закона.