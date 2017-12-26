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В Баку зарегистрированы 94 случая родов за пределами медицинских учреждений

2017-12-26 16:24 | www.apa.az | 5

Сегодня на Станции неотложной медицинской помощи города Баку прошло мероприятие, посвященное итогам года.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства здравоохранения, в 2017 году в Бакинскую Станцию неотложной медицинской помощи поступило более 693 600 обращений.

Эта цифра на 12 000 больше по сравнению с прошлым годом: «Более 63 300 из этого числа были госпитализированы. Количество обращений, связанных с детьми, составило 82 000, более 12 500 из них были доставлены в больницы. В течение этого периода в результате принятия реанимационных мер удалось спасти жизни более 2000 тяжелобольных. Количество обращений в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями составило 150 325, в связи с госпитализацией – 12354, количество обращений в связи с инфарктом миокарда составило 865, в связи с госпитализацией – около 814, количество обращений в связи с инсультом составило 3728, в связи с госпитализацией – 3311.

По сравнению с прошлым годом, сократилось количество обращений, связанных с инфарктом миокарда, однако увеличилось число жалоб, связанных с инсультом. С целью повышения качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с заболеваниями нервной системы, были созданы специализированные бригады, состоящие из врачей, неоднократно принявших участие в учебных курсах по нейрохирургии.
 
Было отмечено, что число обращений, связанных с родами составило 3099, с госпитализацией – 3084, количество случаев, связанных с родами вне медицинского учреждения составило 94: «93 из них также были госпитализированы. Об одном случае отказа от госпитализации были проинформированы Управление здравоохранения города Баку, территориальное учреждение местной консультации, поликлиника, правоохранительные органы, на место были приглашены сотрудники полиции». 

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