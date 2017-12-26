Официальные лица России поздравили президента Азербайджана

2017-12-26 16:29 | www.apa.az | 5

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу! От имени руководства Службы внешней разведки России и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам на высшем государственном посту и впредь вести эффективную деятельность, крепкого здоровья, творческих успехов, бодрости и благополучия. Пользуясь удобным случаем, выражаю Вам благодарность за постоянное внимание и поддержку, оказываемую спецслужбам наших стран в деле обеспечения безопасности России и Азербайджана, для защиты национальных интересов и сохранения мира и стабильности на пространстве СНГ».

Президента Азербайджана также поздравили председатель Комитета Государственной думы РФ по международным вопросам Леонид Слуцкий, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент Российской академии художеств, председатель совета директоров ПАО НК «Роснефть» Михаил Гуцериев, председатель МТРК «Мир» Радик Батыршин, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко.