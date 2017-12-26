Израиль принял решение по биткоину – Что ждет криптовалюту?

2017-12-26 16:24 | www.oxu.az | 5

Управление ценных бумаг Израиля (ISA) готовится запретить компаниям, деятельность которых основывается на биткоине и других цифровых валютах, участие в торгах на фондовой бирже Тель-Авива.

«Мы считаем, что биткоин ведет себя как пузырь, и не хотим, чтобы инвесторы были подвержены этой волатильности и неопределенности», - сказали в ISA.

Напомним, что в этом месяце курс биткоина пробил отметку в 20 тысяч долларов, но в прошлую пятницу опустился до отметки в 12 тыс. долларов, утратив до 40% стоимости.

Тем временем доля биткоина на глобальном рынке криптовалюты все снижается. Если на 27 декабря 2016 года рыночная доля криптовалюты составляла 87,94%, то на сегодня данный показатель составляет 44,11%.

Как сказал Oxu.Az экономический эксперт Губад Ибадоглы, биткоин вышел в обращение как результат глобального финансового кризиса в 2009 году, его номинальная стоимость составляла 1 цент США. Через месяц биткоин стоил уже 1 доллар, через два года – 10 долларов, а сейчас продается за 14,97 тыс. долларов. Он также используется как средство платежа при некоторых расчетах:

«Судьба биткоина, общая рыночная стоимость которого по последним подсчетам составляет 260 млрд долларов, беспокоит многих. Считаю, что стоимость этой валюты связана со спекулятивным требованием и предложением на рынке. До формирования реальной рыночной стоимости ожидаются зигзагообразные изменения. Но стремительный и устойчивый рост рынка биткоина невозможен».

Г.Ибадоглы заявил, что судьба биткоина будет зависеть от его использования при расчетах компаний с высокой долей рынка, а также признания Центробанками ведущих стран:

«Инвестировать сейчас в биткоин так же рискованно, как играть в казино. Опасно играть в «большие деньги» с биткоином, который еще не полностью утвердил себя на валютном рынке, отстает от классических валютных единиц из-за высоких комиссионных и дополнительных временных затрат при расчетах».

Э.Ш.

