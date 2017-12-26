Прошел грандиозный гала-вечер фильма «Kəklikotu» – ФОТО + ВИДЕО

2017-12-26 16:30 | www.oxu.az | 4

22 декабря в Elektra Hall прошел грандиозный гала-вечер приключенческой комедии "Kəklikotu" совместно с производством студии Cinemazadeh и кинотеатра «СinemaPlus».

Премьера фильма вызвала большой интерес, ведь впервые в картине снялось более 20 известных актеров, певцов и режиссеров. Творческий коллектив подъезжал к входу на дорогой иномарке с надписью "Kəklikotu", по красной дорожке актеры сразу же «попадали в объятия» представителей СМИ, активно отвечали на вопросы, фотографировались, делали селфи с поклонниками.

В заключение зал стоя приветствовал творческий коллектив фильма, овации стали свидетельством удачной работы.

Главный продюсер фильма - Джафар Ахундзаде, режиссеры -постановщики - Джафар Ахундзаде и Вугар Исламзаде, авторы сценария - Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик - Рашад Гараев , композитор -Рустам Зейналлы, музыкальный директор - Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Турал Асадов и Хатаи Али. Главный координатор проекта - Генеральный директор сети кинотеатров «CinemaPlus» Заур Дарабзаде.

В ролях: Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев , Алихан Раджабов, Агиль М Гулиев, Меджид Гусейнов, Ферда Амин, Эльджан Расулов, Кямран Агабалаев, Джейхун Зейналов (Jin), Кянан ММ, Октай Алиев, Ровшан Мамедли, Нофел Шахлароглу, Самир Гуламов, Вюсал Гаджигадир, Оксана Расулова, Кямран Гасанли, АБД Малик, Дилара Кязимова, Шахрияр Абилов, Самира Эфендиева, народный артист Фаик Агаев и другие известные люди.

По сюжету фильма, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку мешок чабреца (kəklikotu). Оказывается, в мешке не чабрец, а... Избавиться от преследований владельца миллионного товара, работа не из легких. Комедия, полная юмора, приключений и неожиданных поворотов, совсем скоро будет представлена зрителям.

Поддержку в организации мероприятия оказали: кинотеатр «CinemaPlus» Cinema Distribution, студия Cinemazadeh, ATV, 106.6 FM, Baku.ws, Oxu.az, event-компания Artishok, Hell Energy, вина премиум класса Hillside, и TNT.

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.