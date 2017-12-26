Утвержден бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана

2017-12-26 16:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении бюджета на 2018 год Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно распоряжению, доходы и расходы ГФСЗ в 2018 году утверждены на уровне 3 578,76 миллиона манатов.

В структуре доходов фонда в 2018 году 2,273 миллиарда манатов придется на отчисления по обязательному государственному социальному страхованию, социальные выплаты населению составят 3 495,1 миллиона манатов.

На выплату трудовых пенсий в следующем году будет направлено 3,407 миллиарда манатов, на выплату пособий и социальных выплат - 88,1 миллиона манатов.

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