В Баку установлена еще одна телебашня

2017-12-26 16:50 | www.oxu.az | 5

В Баку ввели в эксплуатацию альтернативную телебашню.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, альтернативная башня будет выполнять роль резервной, ее будут использовать по мере необходимости, например, во время проведения комплексной профилактики в эфирном пространстве.

Для начала с помощью альтернативной телебашни будут транслироваться все телеканалы, включенные в социальный пакет, и «Общественное радио». С этой целью на станции уже установлены дополнительные ТВ-передатчики, а до конца этой недели будут установлены передатчики FM-радио.

Резервная телебашня расположена в Наримановском районе города Баку и связана с центральной Бакинской телебашней. Высота телебашни составляет 140 метров.

Э.Ш.

