Утвержден бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2018 г.

2017-12-26 16:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении бюджета Фонда страхования от безработицы на 2018 год.

Согласно распоряжению, доходы и расходы Фонда на следующий год утверждены в размере 89,04 миллиона манатов.

В статье расходов Фонда 35,802 миллиона манатов будут направлены на организацию мероприятий по самозанятости, 33,478 миллиона манатов - на страховые выплаты по безработице, 13,709 миллиона манатов - на расходы по содержанию аппарата службы занятости и ее местных органов, 1,788 миллиона манатов - на организацию оплачиваемых общественных работ, 1,613 миллиона манатов - на организацию профессиональной подготовки и дополнительного образования, 1,38 миллиона манатов - на совместное со страхователем финансирование части зарплаты застрахованного на определенный период, 1,15 миллиона манатов - на оказание консультаций по профессиональной ориентации, 120 тысяч манатов - на организацию трудовых ярмарок и бирж.

Доходы Фонда сформированы на основе страховых выплат бюджетных организаций и их работников (по 17 726,212 тысячи манатов), страховых выплат других страхователей (53 567,576 тысячи манатов) и прочих доходов (20 тысяч манатов).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.