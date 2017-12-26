Эксперт: Проект по соединению двух проспектов затратный

2017-12-26 17:00 | www.oxu.az | 5

Эксперт по дорожному движению Аршад Гусейнов прокомментировал строительство туннеля, соединяющего проспекты Зии Буньятова и Гейдара Алиева.

Как сообщил А.Гусейнов Oxu.Az, новый проект, объединяющий два крупных проспекта Баку, очень затратный с финансовой точки зрения.

По его словам, если проект удастся полностью реализовать, ситуация на узле вокруг станции метро «Кёроглу» значительно улучшится:

«Дополнительный плюс проекта в обеспечении беспрерывности движения с проспекта Зии Буньятова в направлении аэропортовского шоссе. Разгрузится выезд из города.

В месте реализации проекта, то есть в Деревне атлетов имеются дороги. Но на этих дорогах не осуществляется интенсивного движения. Дорога в окрестностях стадиона также пустует. После реализации проекта интенсивность движения на этих дорогах вырастет».

Отметим, что по заказу Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» возле Бакинского Олимпийского стадиона строится новый автомобильный туннель. Туннель напрямую соединит проспект Зии Буньятова с аэропортовской дорогой. Водители смогут свернуть направо с Зии Буньятова, в направлении Олимпийской деревни, сделать круг и проехать под проспектом Зии Буньятова возле Бакинского олимпийского стадиона в сторону аэропорта.

Эльвин Ахмедов

