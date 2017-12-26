С Expressbank покупки с выгодой и с подарком!

2017-12-26 17:07 | www.oxu.az | 5

Expressbank, заботящийся о более эффективном использовании финансовых ресурсов клиентов, оставаясь верным традиции, объявляет о начале новой акции.

Оплаты пластиковыми картами Expressbank в супермаркетах Bravo в Ganjlik Mall, посёлке Ахмедлы и вблизи станции метро «20 января» стали более выгодны.

В период с 22 декабря по 15 января все клиенты, оплатившие покупки на сумму не менее 40 AZN посредством карт Mastercard или Maestro от Expressbank, предоставив чеки на стол Клиентского Обслуживания, получат различные подарки.

Поскольку все владельцы пластиковых карт Expressbank в рамках проекта ExpressClub получают «кэшбек» на свой счет при осуществлении платежей внутри страны посредством POS-терминалов, совершать покупки в маркетах Bravo будет для них вдвойне выгодно.

Следует отметить, что для желающих стать владельцем пластиковых карт Expressbank стоимость карты Expresso составляет 5 AZN, Maestro - 6 AZN, а MasterCard Standart - 8 AZN. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку MasterCard Platinum.

Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 5000 РОS-терминалов и свыше 600 терминалов Expresspay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.