Патриарх Кирилл наградил Мехрибан Алиеву Орденом святой равноапостольной княгини Ольги

2017-12-26 17:12 | www.apa.az | 4

Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева в Москве награждена орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Как сообщает московский корреспондент АПА, орден на церемонии, проведенной в Храме Христа Спасителя, вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Награду М.Алиевой вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за оказанную ею помощь Русской православной церкви, а также многочисленные заслуги в укреплении дружбы между Азербайджаном и Россией.

Отметим, этим орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труд на пользу ближних.



Напомним, в 2013 году по инициативе М. Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру. В этом же году по личной инициативе Мехрибан Алиевой на территории вокруг памятника были проведены работы по благоустройству.