Предупреждение незаконно использующим имя адвоката

2017-12-26 17:15 | www.oxu.az | 5

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана сделал предупреждение незаконно использующим имя адвоката.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Коллегии, в результате проведенных в последнее время наблюдений были выявлены случаи незаконного использования многими физическими и юридическими лицами имени адвоката:

«Эти случаи не только мешают гражданам и другим лицам получать качественную юридическую помощь, но и негативно сказываются на имидже адвокатуры. Согласно статье 399 Кодекса об административных проступках, незаконное использование имени адвоката может стать причиной привлечения к административной ответственности. Президиум Коллегии адвокатов требует от этих лиц прекратить указанные незаконные действия и доводит до их сведения, что, если в ближайшее время такого рода действия не прекратятся, то будут приниматься все необходимые меры для привлечения их к ответственности в соответствии с законом».

Э.Ш.

