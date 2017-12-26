Нашлись пропавшие в Шамкире малолетние сестры – ОБНОВЛЕНО

2017-12-26 17:20 | www.oxu.az | 4
Пропавшие без вести в Шамкирском районе малолетние сестры найдены.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, стало известно, что девочки пошли к однокласснику брата.
Мамедова Минура Хагани гызы 2008 г.р. и ее сестра Аиша Мамедова 2005 г.р. были переданы сотрудниками отделения полиции Шамкирского района родителям.
Отметим, что это не первый случай пропажи девочек. Некоторое время назад сестры также потерялись.
11:50
В Шамкирском районе без вести пропали две малолетние сестры.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, Минура Мамедова 2008 г.р. и ее сестра Аиша Мамедова 2015 г.р. вышли из дома, чтобы пойти поиграть и больше не вернулись.
По факту в Шамкирском районном отделении полиции ведется расследование.