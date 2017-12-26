Грузия и Армения будут сотрудничать в военной сфере

2017-12-26 17:30 | www.oxu.az | 5

Министр обороны Грузии Леван Изория встретился со своим армянским коллегой Вигеном Саркисяном, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и выразили надежду на то, что в будущем году взаимоотношения между сторонами в данной связи еще более углубятся.

На встрече особое внимание было уделено направлению образования и сотрудничеству в сфере военной медицины. Леван Изория рекомендовал гостю курсы в школе горной подготовки в Сачхере.

По информации минобороны Грузии, стороны обсудили также участие грузинских и армянских военных в международных миротворческих миссиях.

Леван Изория выразил надежду на то, что в 2018 году в учениях «Достойный партнер» (Noble Partner) и «Проворный дух» (Agile Spirit) грузинские и армянские солдаты примут совместное участие.

C.Б.

