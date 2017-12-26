Мехрибан Алиева награждена почетным орденом

2017-12-26 17:38 | www.oxu.az | 7

В Москве первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой вручили Орден святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Как передает Oxu.Az, на церемонии, проведенной в Храме Христа Спасителя, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден Мехрибан Алиевой.

М.Алиева удостоена награды за оказанную ею Русской православной церкви помощь, а также за многочисленные заслуги в укреплении дружбы между Азербайджаном и Россией.

Отметим, этим орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труд на пользу ближних.

Также напомним, что в 2013 году по инициативе М. Алиевой в Астрахани был возведен первый в России памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру. В этом же году по личной инициативе Мехрибан Алиевой на территории вокруг памятника были проведены работы по благоустройству.

Э.Ш.

