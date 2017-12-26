Скончался композитор Владимир Шаинский (ВИДЕО)

2017-12-26 17:30 | www.trend.az | 6

Скончался композитор Владимир Шаинский, сообщает РИА Новости, со ссылкой на телеканал "Россия 24". Шаинскому было 92 года. Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, война прервала учебу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент.

Владимир продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после ее окончания работал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах.