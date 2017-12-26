В Баку презентован исторический роман писателя-публициста Юнуса Огуза (ФОТО)

2017-12-26 17:33 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник состоялась презентация исторического романа «Атабек Эльдениз» писателя-публициста Юнуса Огуза.

На презентации присутствовали депутаты, общественные деятели и другие гости.

Выступая на презентации, депутат Низами Джафаров сказал, что Юнус Огуз обогащает азербайджанский исторический роман. Джафаров отметил,что когда говорят об историческом романе в Азербайджане, первым вспоминаютЮнуса Огуза.

«Юнус Огуз в равной степени хорошо знает как историю, так и философию истории, его романы понятны всем. Романы Юнуса Огуза охватывают почти всю историю Азербайджана», - сказал Джафаров.

Депутат отметил, что роман «Атабек Эльдениз» - это богатый материал для молодых историков и политиков.

Выступивший затем народный поэт Сабир Рустамханлы сказал, что Юнус Огуз участвовал в народном движении - одной из самой ярких страниц нашей истории. Он отметил, что Юнус Огуз всегда отличался активностью. По его словам, в этом романе Юнус Огуз представил свою позицию.

«Этот роман - результат его исследований. Чтобы писать исторические романы, нужно хорошо знать философию истории.Юнус Огуз хорошо знает историю, и его произведения выделяются среди исторических романов», - подчеркнул Рустамханлы.