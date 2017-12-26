Azer Turk Bank оказал поддержку благотворительной акции "Möcüzə var"

2017-12-26 17:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - С 23 декабря государственный Azer Turk Bank совместно с Həyat Fondu и Beat Group приступил к проведению в Баку благотворительной акции “Möcüzə var”, говорится в сообщении банка, распространенном во вторник.

Организаторы приглашают всех горожан принять участие в благотворительном мероприятии, которое будет сопровождаться концертами известных исполнителей каждые субботу и воскресенье до 14 января в торговом центре Gənclik Mall. Помимо этого, будут созданы условия для сбора пожертвований в торговых центрах 28 Mall, Port Baku Mall, супермаркетах Bravo, кинотеатрах CinemaPlus и ресторанах компании Beat Group.

Собранные средства будут направлены на лечение детей больных лейкемией.