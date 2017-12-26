Малейка Аббасзаде: «1004 кандидата заслужили право на получение сертификата»

2017-12-26 18:01 | www.apa.az | 5

25 декабря состоялось очередное заседание Совета Директоров Государственного Экзаменационного Центра.



Как сообщили АПА в пресс-службе ГЭЦ, председатель Совета Малейка Аббасзаде сказала, что в ноябре и декабре 2017 года прошли первые тестовые экзамены по приему на госслужбу на административно-руководящие и административно-исполнительные должности.

Председатель отметила, что в экзаменах приняли участие более 3 тысяч кандидатов, 1004 из которых заслужили право получить сертификата. На этапе интервью по категориям административных должностей «А» и «В» было представлено 1461 вакантное место в государственных органах. 313 кандидатов, ранее прошедшие конкурс, но не назначенные на должности, вошли в список резервных кадров. Осуществляется непрерывная работа по назначению резервных кадров на соответствующие должности в государственных структурах.

В связи с занятием вакантной должности государственной службы путем заключения срочного трудового договора председатель Совета директоров сказала, что в качестве исключения до занятия должности путем конкурса или собеседования с работником можно заключить срочный трудовой договор (в основном на 3 месяца). Однако при условии, что для занятия этой должности путем конкурса или собеседования руководитель госоргана должен принять решение: «Иногда бывают случаи, что работающее в государственном органе по договору лицо считает, что оно уже является госслужащим, однако на самом деле не знает, что у него нет такого статуса. В будущем эти граждане, а также другие лица, работающие в государственных органах, смогут ознакомиться с конкретной информацией в «Реестре государственных служащих».



На заседании также были обсуждены другие вопросы.