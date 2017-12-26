В Баку состоялось общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана, посвященное ее 15-летию (ФОТО)

2017-12-26 17:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку прошло VIII общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана, посвященное ее 15-летию.

В первой части заседания были заслушаны финансовые отчеты и обсужден ряд вопросов.

Затем вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов представил отчет за 2017 год, а также общий отчет за 15 лет деятельности Федерации, который был единогласно принят.

Бронзовыми медалями Федерации были награждены спортсмены и тренеры, отличившиеся на Играх исламской солидарности Баку-2017, в том числе Мурад Агарзаев, Рза Алиев, Нина Правдина, Зохра Агамирова, Ясена Стойнева, Бенсе Талас, Тимур Байрамов, Марина Некрасова, Юлия Иншина, Екатерина Тишкова и Геннадий Хорпяков, а также Светлана Макштарева и Вероника Земляная. Золотой медалью Федерации была награждена Валида Мамедова, долгое время проработавшая в должности главного бухгалтера.

После церемонии вручения медалей был презентован комплект формы для сборных Азербайджана по разным гимнастическим дисциплинам, разработанный дизайнером Мянзяр Гаджиевой.

В конце собрания с речью выступили члены исполкома Федерации Рауф Алиев и Эльшад Нариманов.