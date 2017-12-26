"Газпром" построил более 650 километров морского участка "Турецкого потока"

2017-12-26 17:56 | www.trend.az | 7

"Газпром" уложил более 650 километров газопровода "Турецкий поток" по двум ниткам, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания, передает РИА Новости.

"Этот год стал для нас очень важным и в рамках проекта "Турецкий поток". Мы с вами начали строительство двух ниток морского участка газопровода у российского побережья, а в настоящее время ведем работу уже в исключительной экономической зоне Турции. К сегодняшнему дню построено более 650 километров газопровода, и это в двухниточном исполнении уже превышает 35% от общей протяженности морского участка "Турецкого потока", — сказал Миллер.