В Питере выпал синий снег – ФОТО

2017-12-26 18:10 | www.oxu.az | 7

Специалисты Росприродназдора в Санкт-Петербурге обнаружили окрашенный в синий цвет снег.

Он был найден на тротуаре Аптекарского проспекта возле подлежащего сносу здания, как передает Oxu.Az об этом сообщили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу» во вторник, 26 декабря.

Пробы светло-голубого и фиолетового оттенков отправили на анализ. Промежуточные результаты будут получены в ближайшее время.

Местные жители считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ, передает «Пятый канал». Необычные осадки по их словам, распространялись волнообразно, а толщина цветного покрова составляет примерно один сантиметр.

Очевидцы публикуют снимки синего снега в соцсетях. «Кажется смурфики не успели покинуть снесенный фармзавод», — пошутил один из них.

В феврале 2015 года Роспотребнадзор установил, что причиной выпадения голубого снега в Челябинске стал пищевой краситель для пасхальных яиц, который случайно попал в вентиляционную систему цеха и рассеялся на прилегающей территории.

Э.А.

