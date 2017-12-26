Участники проекта "Север-Юг" обсудят грузовую базу перевозок по этому маршруту

2017-12-26 18:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Страны-члены проекта “Север-Юг” в январе 2018 года обсудят с операторами и экспедиторами Индии грузовую базу перевозок в Европу, сообщает во вторник ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

Этот вопрос в Баку обсудили члены рабочей группа по организации грузоперевозок и развитию транзитного потенциала международного транспортного коридора “Север-Юг”.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Игбал Гусейнов, а также представители железнодорожных структур России, Беларуси и Ирана.

Участники заседания также обсудили график движения контейнерных поездов из иранской Астары до Москвы и в обратную сторону, открытие железнодорожного участка Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), различные отчеты представителей Ирана и Азербайджана.