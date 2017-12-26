Роскомнадзор выясняет причину блокировки инстаграма Кадырова

2017-12-26 18:41 | www.oxu.az | 5

Роскомнадзор направил в компанию Facebook запрос, требуя разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в фейсбуке и инстаграме.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил 26 декабря письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Р.А. Кадырова из социальных сетей Facebook и Instagram», — сказал представитель ведомства.

Утром 23 декабря аккаунт Кадырова в инстаграме оказался недоступен. Впоследс

Э.А.

