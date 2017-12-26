Кыргызстан поддержал пункт Исламабадской декларации о нагорно-карабахском конфликте

2017-12-26 18:41 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан поддержал пункт Исламабадской декларации об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, сообщают во вторник кыргызские СМИ.

Сообщается, что Кыргызстан недавно направил дипломатическую ноту в Секретариат Организации экономического сотрудничества, где говорится о присоединении страны к политическим пунктам итогового заявления саммита Организации экономического сотрудничества (ECO), который состоялся в марте этого года в Исламабаде.

Это означает, что Кыргызстан поддерживает пункт декларации об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и урегулировании этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что 1 марта в Исламабаде состоялся XIII саммит Организации экономического сотрудничества, на котором было принято итоговое заявление о том, что наличие конфликтов на пространстве организации тормозит экономическое развитие и сотрудничество.

Но в то время Кыргызстан отказался присоединиться к этой декларации.

В итоговом заявлении глав государств организации выражалась обеспокоенность тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональному и в более широком формате сотрудничеству.

В заявлении отмечается важность приложения усилий для урегулирования этих конфликтов на основе норм и принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран.