Стало известно о совершении кражи из собственного дома жителем Агджабеди

2017-12-26 18:49 | www.apa.az | 6

Стало известно о совершении кражи из собственного дома жителем Агджабеди.

Как сообщила АПА в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Агджабединского района Фаиг Гасымов позвонил в службу «102» МВД и сообщил о том, что из его дома были похищены золотые изделия на общую сумму 10 тысяч манатов.

Кроме того, по этому же факту с заявлением в отделение полиции Агджабединского района обратился отец Ф. Гасымова.

По полученной информации сотрудники РОП провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего все подозрения пали на Ф. Гасымова. Во время расследования стало известно, что кражу из собственного дома совершил именно Ф.Гасымов. Свою вину в совершении кражи принадлежащих матери и невестке золотых изделий Ф.Гасымов признал.

Похищенные золотые изделия были найдены и изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.