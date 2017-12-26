Первый реальный биохакер объяснил, зачем он поменял свою ДНК

2017-12-26 19:09 | www.trend.az | 6

Джосия Зайнер (Josiah Zayner), бывший сотрудник НАСА и первый реальный биохакер, использовал геномный редактор CRISPR/Cas9 и вставил в свою ДНК гены "суперсилы" для того, чтобы люди перестали бояться ГМО и генной терапии, сообщает газета Guardian, передает РИА Новости.

В середине октября этого года Джосия Зайнер, президент стартапа Odin и один из ведущих активистов в сфере "биохакинга", провел скандальную пресс-конференцию, на которой он ввел в свою руку ретровирус, способный вставить новую версию гена, связанного с производством миостатина, одного из мышечных белков.

Как тогда заявил Зайнер, подобная "генная операция" должна через 6-8 месяцев наделить его сверхчеловеческой силой и невероятно высокой мускульной массой. Эта акция биохакера вызвала большое недовольство со стороны ученых, предупредивших публику не следовать примеру Зайнера, так как такие инъекции не вызовут желаемых результатов и их единственным видимым последствием могут стать воспаления и другие негативные побочные эффекты.

Критика не смутила биохакера, и он выложил на своем сайте детальную инструкцию, как создать подобный вирус и поменять структуру любого гена, используя CRISPR/Cas9, один из самых новых, простых и удобных в использовании геномных редакторов. Более того, стартап Зайнера сейчас продает простые наборы "начинающего биохакера", которые позволяют начать экспериментировать над собой или животными даже самым несведущим людям.