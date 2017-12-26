Министр обороны проверил состояние боеготовности передовых подразделений

2017-12-26 19:11 | www.apa.az | 4

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне.



Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу Минобороны, после заслушивания докладов, Министр обороны наблюдал за позициями противника, ознакомился с ситуацией на передней линии обороны.



Затем, открыв новый опорный пункт в одной воинской частей и предназначенный для военной техники автопарк, министр проверил уровень боеготовности военной техники.



В ходе встречи с военнослужащими, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами и социально-бытовыми условиями, а также передал праздничные поздравления Верховного Главнокомандующего личному составу и от имени главы государства наградил отличившихся военнослужащих.